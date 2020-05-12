Piskobulu: Aidiyet duygusunu yitirdik

Bayar Piskobulu, “Son kalemiz futbol kulüpleridir. Ama maalesef insanımız aidiyet duygusunu yitirdi. Futbol kulüpleri ayakta tutulmak zorundadır. Bunun için de Yenicami'nin hazırladığı sponsorluk yasası taslağının desteklenmelidir.” açıklamasını yaptı

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu insanımızın kulüplerine olan aidiyet duygusunu yitirdiğini açıkladı.

Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklama yapan Bayar Piskobulu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu ülkedeki son kalemiz futbol kulüpleridir. Ama maalesef insanımız kulüplerine olan aidiyet duygusunu yitirdi.

Bu ülkenin en büyük derbisi olan Doğan – Ocak derbisini 3binden fazla kişi izledi. Bu maçta kesilen bilet sayısı sadece 700'dü. Forma ve benzeri malzeme satışı da yeterince olmaz.

Futbol kulüplerinin bu süreçteki önemi daha da iyi görüldü. Bu nedenle de devlet futbol kulüplerini ayakta tutmak zorundadır. Bunun için de Yenicami'nin hazırladığı sponsorluk yasası taslağının desteklenmesi lazımdır.

Çünkü Ünal Aydoğan, Koral Bozkurt, Abdullah Uluçhan ve kulüplere sponsorluk yapan diğerlerinin ayakta tutulması, bu camiadan kopartılmaması lazımdır."