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Piskobu’da, Tahsin Mertekci için oynayacaklar

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Hayatı boyunca Kıbrıs'ta barışı ve Kıbrıs'ınn birleşmesini savunan Tahsin Mertekci adına doğduğu köy olan Piskobu’da, Piskobu muhtarlığı, Kurion Episkopis Spor Kulübü ve Apollon Episkopis Spor Kulübü organizesinde, Yalova Spor Kulübü’nün de desteğiyle anı maçı düzenlenecek

Piskobu’da, Tahsin Mertekci için oynayacaklar
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Yalova Spor Kulübü eski Başkanı ve eski Milletvekili merhum Tahsin Mertekci anısına 9 Haziran 2018 Cumartesi günü Limasol’a bağlı Piskobu köyünde anı maçı düzenlenecek.

Mertekci’nin doğduğu köy olan Piskobu’da düzenlenecek anı maçını, Piskobu Köyü Muhtarlığı, Kurion Episkopis Spor Kulübü ve Apollon Episkopis Spor Kulübü organize ediyor. Etkinliğin 2 toplumlu olması da dikkatleri çekerken, organizasyon, Tahsin Mertekci’nin, Piskobu’da bulunan Kıbrıslı Rum arkadaşlarının, Mertekci ailesine ulaşarak Tahsin Mertekci anısına etkinlik düzenlemek istemesiyle kararlaştırıldı.

 Güney’de de hatırlandı

Piskobu köyü muhtarlığı, Kurion Episkopis Spor Kulübü ve Apollon Episkopis Spor Kulübü organizesinde, Mertkeci ailesinin onayıyla ve Yalova Spor Kulübü’nün de desteğiyle Piskobu’da gerçekleştirilecek anı maçında, Kuzey Kıbrıs’tan Yalova Spor Kulübü’nün ve Güney Kıbrıs’tan ise Kurion Episkopis Spor Kulübü ile Apollon Episkopis Spor Kulübü’nün masterleri karşı karşıya gelecek.

Ülkemizden geçen önemli değerlerden biri olan Tahsin Mertekci’nin, Güney Kıbrıs’ta da hatırlanması yüzleri güldürdü. Maç öncesinde Piskobu Muhtarlığı tarafından bazı ikramların da olacağı öğrenilirken, anlamlı etkinliğe gidişin ücretsiz olduğu belirtildi.

Hayatı boyunca Kıbrıs'ta barışı ve Kıbrıs'ınn birleşmesini savunan Tahsin Mertekci adına doğduğu köy olan Piskobu’da düzenlenecek anı maçı Tahsin Mertekci ailesi için de büyük anlam ifade ediyor.

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