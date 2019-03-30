Pirinç tarlasından Değirmenlik çıktı

Muharrem Döveç Stadının pirinç tarlasını andıran zemininde oynanan maçta Değirmenlik, Çanakkale'yi mağlup ederek ligde kalma umutlarını yeşertti

K-PET Birinci Ligde kalma mücadelesi veren Çanakkale ile Değirmenlik arasındaki mücadelede sonuncu Değirmenlik, bire bir rakibi Çanakkale'yi, farklı mağlup ederek, rakibi ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Hüseyin Eyyüpler, Mert Ercan Bulut, Halil Erdem Canaloğlu hakem üçlüsünün yönettiği Muharrem Döveç Stadının kötü zemininde oynanan mücadelenin ilk devresi Değirmenlik üstünlüğünde geçti. Değirmenlik ilk devreyi Oğuzhan'ın kendi kalesine, Hasan Mercean ve Fehim'in penaltıdan attığı gollerle 3-0 önde tamamladı.

İkinci devrede ise zeminde yürümek dahi zorlaşırken, bu devrede gol sesi çıkmadı ve maç 0-3 skoruyla sona erdi.