Pirinç Tarlası Değil Futbol Sahası

Yağmurlar, zeminleri berbat duruma getirirken, Ozanköy – Yalova maçı, pirinç tarlasını andıran “çim!” zeminde oynandı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Liglerinde 20. Hafta maçları öncesinde ve maç sırasında yağan yağmurlar, çim zeminleri berbat duruma getirdi.

Yeterli drenajı olmayan stad zeminleri adeta balçık tarlasına dönerken, futbolseverler zeminler için “pirinç tarlası” ifadesini kullandılar. Mustafa Özkayım Stadında sakatlığa davetiye çıkaran berbat bir zeminde oynanan Ozanköy – Yalova maçında da futbolcular rakipten çok zeminle mücadele etmişler ve maç sonrasında ise adeta çamur adam haline geldiler. Futbolcuların oldukça zorlandığı maçı ise Yalova 2-0 kazanmıştı.