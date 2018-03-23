Pınarbaşı’nda imzalar atıldı

İsa TABAK

BTM 2. Ligi 5. Grup’ta Dağyolu, Dikmen, Ağırdağ ve Alayköy ile mücadele edecek olan Pınarbaşı’nda, Kemal Hacıyarım başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın başına Ertaç Taşkıran’ı getirdikten sonra transferleri de gerçekleştirmeye başladı.

Yeşil beyazlılar, Tatlısu’dan 1,93’lük forvet Sonalp Kande ile Süleyman Bağzıbağlı’ya Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzaları attırdı. forvet hattını güçlendirdi. Başkan Kemal Hacıyarım, imza sırasında yaptığı açıklamada, “Her şey Pınarbaşı içindir. Bizi izlemeye devam edin. Parolamız şampiyonluktur.” İfadelerini kullandı.