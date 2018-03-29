Pınarbaşı kumda bileniyor

İsa TABAK

BTM 2. Ligi 5. Grup’ta Dağyolu, Dikmen, Ağırdağ ve Alayköy ile mücadele edecek olan Pınarbaşı, takımın başına getirdiği Ertaç Taşkıran yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kemal Hacıyarım başkanlığındaki yönetim kurulunun şampiyonluk hedefi ile çıktığı yolda önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Pınarbaşı’nda, antrenör Ertaç Taşkıran, futbolcularını geçtiğimiz gün kumda çalıştırdı. Ağır bir çalışma temposunda antrenmanı tamamlayan takım güçlü bir şekilde yeni sezona girmeyi hedefliyor.