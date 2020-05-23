Pınarbaşı kadroyu güçlendirdi

BTM İkinci Ligin başlama tarihi henüz kesinleşmese de takımlar, Bakanlar Kurulu tarafından izin verilmesiyle antrenmanlarınısürdürüyorlar.

BTM İkinci Ligde yeni sezona hazırlanan takımlar arasında yer alan Pınarbaşı da deneyimli antrenör Ali Kanlı yönetimde çalışıyor. Başkent Lefkoşa'da Attila Topaloğlu Sahasında çalışan yeşil beyazlılar, hedefleri olan BTM Birinci Lige yükselmek için kadrolarını önemli transferlerle güçlendirdiler.

Ev sahibi olduğu maçlaları da Attila Topaloğlu Sahasında oynamak isteyen Pınarbaşı, Dikmen Gücü’nden Tahacan Aladağ e Osman Yolaç ile Düzova’danÖzderKızıler’i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.



