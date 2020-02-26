Pınarbaşı, Ali Kanlı ile devam dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Pınarbaşı ise sezona geçtiğimiz sezon olduğu gibi yönetiminde hazırlanıyor. Ali Kanlıyönetiminde iddialı olmayı hedefleyen Pınarbaşı, transferler için de girişimler yapıyor.

Pınarbaşı BTM 2. Lig 5. Grupta,Ağırdağ Boğaz, Demirhan, Bahçeli, Alayköy ve Haspolat ile mücadele edecek. Pınarbaşı ilk haftada ise Haspolat ile karşılaşacak.