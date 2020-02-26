banner411
banner69
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
1 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
31 0
 
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
74 0
64 0
Diğer araç sürücülerinin yolu kullanma hakkı yok mu?
Diğer araç sürücülerinin yolu kullanma hakkı yok mu?
14 0
Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde
Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde
20 0
Çamurda dans ettiler
Çamurda dans ettiler
165 0
banner374

Pınarbaşı, Ali Kanlı ile devam dedi

banner27

Pınarbaşı, Ali Kanlı ile devam dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Pınarbaşı ise sezona geçtiğimiz sezon olduğu gibi yönetiminde hazırlanıyor. Ali Kanlıyönetiminde iddialı olmayı hedefleyen Pınarbaşı, transferler için de girişimler yapıyor.

Pınarbaşı BTM 2. Lig 5. Grupta,Ağırdağ Boğaz, Demirhan, Bahçeli, Alayköy ve Haspolat ile mücadele edecek. Pınarbaşı ilk haftada ise Haspolat ile karşılaşacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.