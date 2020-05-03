Pilli’den futbola kırmızı kart

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün katıldığı canlı yayında kendisine futbolun ne olacağı ile ilgili sorulan soruya, futbolun başlamasına sıcak bakmadığı cevabını verdi.

Bir web tv programının canlı yayınında açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Pilli şunları söyledi:

“Şu anda önce önümüzü görmeyi bekleyeceğiz. Futbolu daha sonra değerlendireceğiz ama elimizde toplam 8 bin kit kaldı. Futbol için ilk etapta 4 bin kit gerekli” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pilli, futbolun başlamasının çok riskli olduğunu ve açılımdan sonra ne olacağını göreceklerini de ve ondan sonra değerlendirmeler yapacaklarını belirtti.