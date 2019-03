Pile’de dostluk için buluşacaklar

Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında bugün Pile’de yapılacak dostluk maçı için Mağusa Türk Gücü hazırlıklarını tamamladı. Mustafa Akıncı, Nikos Anastasiadis ile maçın ara bölgede yapılması yönünde hem fikir olmalarına rağmen, Birleşmiş Milletler’in maçı Güney Kıbrıs topraklarındaki sahaya alması nedeniyle etkinliğe katılmayacak. Maçın ara bölgeye alınması durumunda ise Akıncı maça katılacak

K-PET Süper Lig ikincisi Mağusa Türk Gücü ile Güney Kıbrıs Birinci Liginin güçlü ekiplerinden Nea Salamina arasında bugün Pile’de, “Peace and Sport” başkan yardımcısı, eski futbolcu Didier Drogba’nın başlama vuruşunu yapacağı, dostluk maçı yapılacak.

Mağusa Türk Gücü maç için son hazırlıklarını dün yaptığı tamamladı. Antrenmanı başkan Koral Bozkurt ve yöneticiler de izlediler.

Mağusa Türk Gücü ve Nea Salamina takımları geçen yıl Stelios Vakfı tarafından dostluk maçı düzenleme etkinliklerinden dolayı ödüllendirilmişti. “Peace and Sport” ve “Stelios Philanthropic Foundation” un organize ettiği ve Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu Ofisi ile Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliğinin destek verdikleri dostluk maçına, iki toplum lideri, Stelios Hacıyoannu, “Peace and Sport” Başkanı Joel Bouzou, “Peace and Sport” başkan yardımcısı eski futbolcu Didier Drogba, “Peace and Sport” Örgütü “Barış Şampiyonu” uluslararası karate şampiyonu Laurence Ficher katılacak.

Etkinlik, 19 Mart Salı günü saat 10.00’da Pile Sahasında, köyün Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ilkokullarında eğitim gören çocukların oynadığı futbol karşılaşması ile başlayacak.

Ardından ise Nea Salamina ile Mağusa Türk Gücü arasında dostluk maçı oynanacak. İlk yarı iki takım, normal bir şekilde maç yapacaklar. İkinci yarıda ise takımların 11’i karma olacak. Maçın iki devresi de 45 dakika yerine 30’ar dakika oynanacak.

Burcu: “Cumhurbaşkanımız, maç ara bölgede yapılırsa, katılmaya hazır olacaktır”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Peace and Sport organizasyon sorumlularının kendilerine ilettiği şekilde, maçın ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olacağını, ancak Kıbrıs Rum Yönetiminde yapılacak etkinliğe iştirakinin ise mümkün olamayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 29 Ocak tarihinde Peace and Sport (Barış ve Spor) heyetini kabul ederek görüştüğünü belirterek, söz konusu görüşmede konuk heyetin, Pile’de ara bölgede Mağusa Türk Gücü - Nea Salamina arasında gerçekleşmesi planlanan dostluk maçına Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider NikosAnastasiadis’i izleyici olarak davet etmek istediklerini bildirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ara bölgede, her iki tarafa eşit davranılacak şekilde yapılması öngörülen bu etkinliğe seve seve iştirak edeceğini kendilerine söylediğini ifade eden Burcu, daha sonra ilgili maçın söylendiği gibi ara bölgede değil de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafındaki bir sahada oynanacağının bildirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bunun önceden aktarılan bilgiyle uyumlu olmadığına dikkat çekerek, maçın işin başında planlandığı gibi ara bölgede oynanmasını talep ettiğini kaydetti.

Burcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Peace and Sport organizasyon sorumluları bu konudaki çalışmalarını tamamlayarak, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı’na maçın ara bölge olarak tanımlanan Pile köyünün merkezindeki iki okul arasındaki sahaya alınmasına karar verdiklerini yazılı olarak bildirdiler. Bu kararla her iki takımın ve iki muhtarın da hemfikir olduğunu bildirdiler. Bu durumda etkinliğe Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı kendilerine bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Sayın Anastasiadis’in talebi üzerinde bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Anastasiadis ile telefonda görüştü. Kendilerine bu konudaki gelişmeler aktarıldı. Sayın Anastasiadis’in de dostluk maçının ara bölgede olmasına bir itirazının olmadığı anlaşıldı.

Bütün bu gelişmelerden sonra Birleşmiş Milletler’in ara bölgede yapılması planlanan bu etkinliğin güvenliği konusunda önlem yönündeki açıklamaları üzerine, maçın tekrar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafındaki sahada oynatılması yönünde girişimler başlatıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Peace and Sport organizasyon sorumlularının bize ilettiği şekilde, maçın ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olacaktır. Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılacak etkinliğe Sayın Cumhurbaşkanımızın bu koşullarda iştiraki ne yazık ki mümkün olamayacaktır. Cumhurbaşkanımız gelecekte, daha önce kültür etkinliklerinde yapıldığı gibi, biri kuzeyde, biri güneyde olacak şekilde karşılıklı spor etkinliği düzenlenmesi söz konusu olacaksa, bunu da iyi niyetle değerlendirip olumlu yaklaşmaya hazırdır.”