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Pile'nin aynası Aydan Karahan Stadı

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Pile'nin aynası Aydan Karahan Stadı
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Necati KÜLAHLILAR

Spor Dairesine tarafında Pile topraklarında yapılan Aydan Karahan Stadı, yemyeşil ve bakımlı görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Saha görevlisi Sadık Kolihan gece gündüz demeden sahanın bakımını üstleniyor. Haftanın en az 6 günü sahaya bakan ve emek harcayan Kolihan, mükemmel bir zemin oluştuğunu söyledi. Sadık Kolihan, Aydan Karahan Stadının bölgede takım kalmamasından dolayı sadece Pile takımı tarafından kullanıldığını açıklarken, BTM İkinci Lig döneminde sahanın kullanıldığını sözlerine ekledi. Kolihan zaman zaman ise Pile Master Takımının, bölgede bulunan başka Master Takımlarıyla maç yaptığını da belirtti.

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