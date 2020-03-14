Pile kaleyi sağlama aldı

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan takımlardan Pile de hazırlıklarını sürdürürken,deneyimli eldiven Çayan Çeko’yu transfer etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi değişirken, ilk hafta programı ilerleyen günler açıklanacak.

Ligde mücadele edecek olan takımlardan Pile de hazırlıklarını sürdürürken, takımın teknik adamlığını Özkan Gaziler, yardımcı antrenörlüğü Recep Özulu ve kaleci antrenörlüğünü Çayan Çeko yapıyor.

Son olarak BTM Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’de kalecilik yapan deneyimli eldiven Çayan Çeko aynı zamanda Pile’nin kaleciliğini de yapacak.

Pile, BTM İkinci Lig Üçüncü Grupta, Beyarmudu, Çayönü, Yenişehir, Güvercinlik ve Mutluyaka ile mücadele edecek. Pile, ligin ilk haftasında ise Mutluyaka ile karşılaşacak.

