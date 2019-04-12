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Pile, Geçitkaleliler ile güzel

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BTM 2. Liginde 1. Grupta sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Pile, Geçitkale'de ikamet eden 3 futbolcuyu transfer ederek iddialı bir kadro kurdu

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Pile, Geçitkaleliler ile güzel
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları 2. Liginde mücadele edecek Pile, sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor.

20 Nisan 2019'da başlayacak olan BTM 2. Liginde 1. Grupta Çayönü, Akıncılar, Güvercinlik, İncirli, Yenişehir ve Tuzla ile mücadele edecek olan Pile, iddialı kadro kurdu.

Antrenör Hüseyin Yeşilbaş yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı kırmızılılar, BTM Birinci Ligde Görneç ile şampiyonluk yaşamış olan Geçitkaleli Mehmet Çavuş, Geçitkale'nin başarılı kalecisi Gürcan Güngör ile Tanju Kaya'yı kadrosuna kattı. Geçitkaleli 3 futbolcuyu yeni sezonda Pile'nin başarısı için mücadele edecek.

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