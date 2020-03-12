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Pile, Gaziler ve ekibine emanet

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BTM İkinci Lig Üçüncü Grupta mücadele edecek olan Pile, Özkan Gaziler, Recep Özulu ve kaleci antrenörü Çayan Çeko yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor

Pile, Gaziler ve ekibine emanet

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi değişirken, ilk hafta programı ilerleyen günler açıklanacak.

Ligde mücadele edecek olan takımlardan Pile de hazırlıklarını sürdürürken, takımın teknik adamlığını Özkan Gaziler yapıyor. Son olarak BTM Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’nin yardımcı antrenörlüğünü yapan Özkan Gaziler, yardımcısı Recep Özulu ve kaleci antrenörü Çayan Çeko ile birlikte Pile’yi, BTM Birinci Lige taşımaya çalışacak.

Pile, BTM İkinci Lig Üçüncü Grupta, Beyarmudu, Çayönü, Yenişehir, Güvercinlik ve Mutluyaka ile mücadele edecek. Pile, ligin ilk haftasında ise Mutluyaka ile karşılaşacak.

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