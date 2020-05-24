Pile antrenman yapamıyor

BTM İkinci Ligde mücadele eden takımların birçoğu antrenmanlarına başlarken, Pile’den, KKTC’ye geçişlerin sınırlandırılması sonrasında teknik heyet ve sporcular antrenman yapmak için bir araya gelemiyorlar

Necati KÜLAHLILAR Bakanlar Kurulu tarafından antrenmanlara izin verilmesi sonrasında, K-PET Liglerinde ve BTM İkinci Ligde mücadele eden takımların birçoğu antrenmanlarına başladı. Şeker Bayramı sonrasında antrenmanlara başlayacak takımların olduğu BTM İkinci Ligde, 1 takım ise antrenmanlarına başlayamadı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından Pile’den, KKTC’ye geçişlerin sınırlandırılması sonrasında teknik heyet ve sporcular antrenman yapmak için Pile’ye geçemiyorlar. Pile’de kalan futbolcular ise KKTC’ye geçemedikleri için teknik adam Özkan Gaziler, takımı bir araya getirme şansı bulamadı. Takımın yarısının Pile’de, yarısının ise KKTC’nin çeşitli bölgelerinden olması nedeniyle antrenman yapılamaması, önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Pile’yi, rakipleri karşısında dezavantajlı duruma düşürdü.