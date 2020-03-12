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Pergama’nın takviyeleri Türkmenköy’den

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Pergama’nın takviyeleri Türkmenköy’den

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi değişirken, ilk hafta programı ilerleyen günler açıklanacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan ve 8 yıl sonra yeniden liglere dönen, Nahit Çavuşoğlu yönetiminde sezona hazırlanırken, lige renk katmayı hedefleyecek. Pergama, BTM Birinci Lig Kırmızı Gruptaki başarılı bir sezon geçiren Türkmenköy’den kaleci Fatih Şimşek ve kaptan Raşit Gürağ’ı transfer ederek kadrosuna kattı.

Pergama,BTM 2. Lig 3. Grupta Yenişehir, Güvercinlik, Çayönü, Pile ve Mutluyaka ile mücadele edecek. Pergama ilk haftada Çayönü ile karşılaşacak.

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