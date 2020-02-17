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Pergama, Çavuşoğlu ile liglerde

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Pergama, Çavuşoğlu ile liglerde

İsa TABAK

BTM İkinci Ligde mücadele edecek kulüplerden olan Mesarya bölgesi ekiplerinden Pergama, 8 yıl aradan sonra liglere döndü.

Bir döneme damga vuran Pergama kulübünü yeniden faaliyete geçiren gençlerden oluşan yönetim kurulu, takımı çalıştıracak teknik adam belirledi.

BTM İkinci Lig 4. Grupta mücadele edecek olan Pergama yeni sezona genç teknik adamlardan Nahit Çavuşoğlu yönetiminde girecek. Nahit Çavuşoğlu şu anda K-PET Birinci Lig lideri olan Mesarya’da forma giyiyor. Pergama3. Grupta Çayönü, Güvercinlik, Mutluyaka, Pile, Yenişehir ile mücadele edecek.

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