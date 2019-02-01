Perde açıldı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Ligler’inde ikinci devrenin ilk haftası dün akşam Güzelyurt’ta oynanan Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçı ile başladı.

K-PET Süper Lig’de alınan sonuç ve 16. hafta programı şöyle:

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya:1-1

BUGÜN SAAT 14:00

Lefke – Esentepe, 16 Ağustos Stadı, Fehim Dayı

Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı, Mustafa Öztugay

Yenicami – Binatlı, Atatürk Stadı, Serhan Şimşek

3 Şubat Pazar, Saat 14:00

GHE – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

MTG – MA Yeşilova, Canbulat Stadı, Kerem Eran

Gençlik Gücü – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener

4 Şubat Pazartesi, Saat18:30

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa

K-PET BİRİNCİ LİG

BUGÜN SAAT 14:00

Mesarya – Yeni Boğaziçi, Paşaköy Sahası, Serkan Durmaz

Karşıyaka – Hamitköy, Ergin Cemal Şahdur Sahası, Hüseyin Eyyüpler

Ozanköy – Bostancı Bağcıl, Mustafa Özkayım Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Y Dumlupınar – Maraş, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan

3 Şubat Pazar, Saat 14:00

Göçmenköy – Düzkaya, Göçmenköy Stadı, Emre Öztaşlı

Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı, Evren Karademir

Akova – Çanakkale, Eray Vudalı Stadı, Hakan Ünal

Doğancı – Değirmenlik, Emek Stadı, Utku Hamamcıoğlu

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