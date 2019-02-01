Perde açıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Ligler’inde ikinci devrenin ilk haftası dün akşam Güzelyurt’ta oynanan Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçı ile başladı.
K-PET Süper Lig’de alınan sonuç ve 16. hafta programı şöyle:
Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya:1-1
BUGÜN SAAT 14:00
Lefke – Esentepe, 16 Ağustos Stadı, Fehim Dayı
Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı, Mustafa Öztugay
Yenicami – Binatlı, Atatürk Stadı, Serhan Şimşek
3 Şubat Pazar, Saat 14:00
GHE – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
MTG – MA Yeşilova, Canbulat Stadı, Kerem Eran
Gençlik Gücü – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener
4 Şubat Pazartesi, Saat18:30
Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa
K-PET BİRİNCİ LİG
BUGÜN SAAT 14:00
Mesarya – Yeni Boğaziçi, Paşaköy Sahası, Serkan Durmaz
Karşıyaka – Hamitköy, Ergin Cemal Şahdur Sahası, Hüseyin Eyyüpler
Ozanköy – Bostancı Bağcıl, Mustafa Özkayım Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Y Dumlupınar – Maraş, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan
3 Şubat Pazar, Saat 14:00
Göçmenköy – Düzkaya, Göçmenköy Stadı, Emre Öztaşlı
Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı, Evren Karademir
Akova – Çanakkale, Eray Vudalı Stadı, Hakan Ünal
Doğancı – Değirmenlik, Emek Stadı, Utku Hamamcıoğlu