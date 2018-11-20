Perçinkardeşler turnuvası Tatlısu’nun

Hikmet ÇELİKEL
BTM Birinci Lig kulüplerinden Tatlısu, merhum Osman Perçinkardeşler anısına, anı turnuvası düzenledi.
Osman Perçinkardeşler Anı Turnuvası’nda, Tatlısu ile Karaoğlanoğlu karşı karşıya geldiler. Ali Özsoy Stadı’nda oynanan maçta Tatlısu, Karaoğlanoğlu’nu 1-0 mağlup etti.
Savunmada Akçay’dan bonservisli olarak transfer edilen Ali Doğtaş’ın ileride ise Küçük Kaymaklı’da transfer edilen İlksen’in ön plana çıktığı maçın tek golünü 89. dakikada İlksen kaydetti. Maçtan sonra kupayı kazanarak lig öncesinde moral bulan Tatlısulular büyük mutluluk yaşadılar.