Perçinci: Zor bir kura çektik

Kıbrıs Kupası’nda ligin güçlü ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu ile eşleşen K.Kaymaklı’da teknik direktör Emre Perçinci "Küçük Kaymaklı olarak zor bir kura çektik” dedi

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekiminde ligde zor günler geçiren Küçük Kaymaklı, ligin güçlü ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu ile eşleşmişti.

Bu eşleşme ile ilgili olarak teknik direktörü Emre Perçinci şu açıklamalar yaptı:

"Küçük Kaymaklı olarak zor bir kura çektik. Çünkü rakibimiz Baf Ülkü Yurdu'nun hedefi Kıbrıs Kupası’nı kazanmak olacak."

Üstelik de Baf Ülkü Yurdu maçını deplasmanda oynayacağız. Ancak kupa maçlarının da havası başka olur. Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağımız maç gününde takımımızın durumuna göre hareket edeceğiz."

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur maçları 13 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak.