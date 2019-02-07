banner255
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
2 0
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
18 0
 
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
39 0
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
20 0
Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday
Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday
20 0
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
82 0
Goller Akyerli anısına atıldı
Goller Akyerli anısına atıldı
58 0
banner82

Perçinci: Zor bir kura çektik

banner27

Kıbrıs Kupası’nda ligin güçlü ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu ile eşleşen K.Kaymaklı’da teknik direktör Emre Perçinci "Küçük Kaymaklı olarak zor bir kura çektik” dedi

Perçinci: Zor bir kura çektik
banner215

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekiminde ligde zor günler geçiren Küçük Kaymaklı, ligin güçlü ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu ile eşleşmişti.

Bu eşleşme ile ilgili olarak teknik direktörü Emre Perçinci şu açıklamalar yaptı:

"Küçük Kaymaklı olarak zor bir kura çektik. Çünkü rakibimiz Baf Ülkü Yurdu'nun hedefi Kıbrıs Kupası’nı kazanmak olacak."

Üstelik de Baf Ülkü Yurdu maçını deplasmanda oynayacağız. Ancak kupa maçlarının da havası başka olur. Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağımız maç gününde takımımızın durumuna göre hareket edeceğiz."

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur maçları 13 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.