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Perçinci veda etti

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Perçinci veda etti
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Necati KÜLAHLILAR

Gönyeli'de, yönetim kurulunun sorunları aşamaması sonrasında istifa kararını uygulamaya koyarken veda açıklaması yaptı. Emre Perçinci'nin açıklaması şöyle: "Sözümüzü tuttuğumuzu düşünüyorum. 1.5 yıllık süreçte seven, destekleyen herkese teşekkür ederim. Başta teknik heyetime, başkanıma benim için ayrı değeri olan İsmail abime özellikle de Sabri , Raif ve Talat gibi kaptanlara sahip olmanın, ismini yazmadığım ama onlarla çalışmanın büyük onur olduğu karakterli oyuncularla çalışmanın şansını tattıran büyük Gönyeli' ye çok teşekkürler.

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