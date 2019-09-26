Perçinci: Oyunumuzu rakibe kabul ettiriyoruz

Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Emre Perçinci, K-PET Süper Ligde geride bıraktıkları iki hafta hakkında açıklamalarda bulunurken, kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir takım olduk açıklamasını yaptı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, ligin 3.haftasında Pazar günü kendi sahasında Cihangir ile karşılaşacak. Önemli maç öncesi Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Emre Perçinci, hem oynanacak olan Cihangir maçı hakkında hem de geride bıraktıkları iki haftalık süreci değerlendirdi.

Emre Perçinci'nin açıklamaları şöyle:

''Ligde iki haftalık değerlendirme yapacak olursak, elde ettiğimiz 4 puan dışında kendi oyununu rakibe kabul ettiren, pozisyon üreten ve pozisyon vermeyen bir oyun anlayışı içinde olduk. Tabii ki bunları yaparken özellikle topa sahip olduğumuz anlarda daha hızlı oynayan ve üretkenlik sayısını artıran bir takım olmak istiyoruz. Bunu da geliştirmek için çalışıyoruz. Pazar günü kendi sahamızda lige iyi başlayan ve kaliteli oyuncularının yanına 3 de çok iyi yabancı ekleyen Cihangir ile karşılaşacağız. Rakibin güçlü yanlarını durdurmak için çalışmalar yaparken, zayıf noktalarından yararlanarak maçı kazanmak istiyoruz. Takımımızda sakatlığı geçen Rifat ile birlikte tam kadroyuz.

Genç oyuncuların enerjisi ve takıma katkıları bizi çok mutlu ediyor. Efe, Berkem ve Barkın’ın yanı sıra Emre'nin de şans bulmaya başlaması hedeflerimizi gerçekleştirmede bize mutluluk veriyor. Ayrıca takımın tecrübeli oyuncuları başta kaptanımız Hüseyin, Taner ve Talat’ın kattığı saha içi ve saha dışı verimler yanında Osi’nin ciddi katkısı bizi sevindiriyor. Okafor ve Asare’nin formlarının artmasıyla daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz.

Başkan ve yönetimin bize sağladığı olanaklar ve destekler, bizim ilerlememize büyük katkı sağlıyor. Geriye kalan unsur olan seyircimizin de bize gösterdiği ilgiye karşılık vermek ve onları mutlu etmek için bu maçı kazanarak ilerlemek istiyoruz.

Tribüne gelerek bize destek olmalarını ve biraz gösterecekleri sabırla onlara güzel bir sezon ve geleceğin Forest’ini yaratmak istiyoruz.''