Perçinci nişanlandı

Gönyeli antrenörü Emre Perçinci geçtiğimiz akşam aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Aile bireylerinin ve yakın dostlarının katılduığı nişan töreninde tanınmış diyetisyenlerden Nazal Bardak ile nişanlanan Emre Perçinci ve Nazal Bardak çiftine mutluluklar dileriz.