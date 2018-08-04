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Pençelerini şampiyonluk için bilediler

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Doğan Türk Birliği'nin yeni transferleri Serhan Önet ile İbrahim Çıdamlı, yaptıkları açıklamada Doğan Türk Birliği'nin şampiyonluk hedefine katkı koymak istediklerini söylediler

Pençelerini şampiyonluk için bilediler
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K-PET Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda şampiyonluk hedefinde olacak olan Doğan Türk Birliği'nin bonservisli olarak kadrosuna kattığı Serhan Önet ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmeye imza atan İbrahim Çıdamlı, imza sonrasında açıklamalarda bulundular bonservisli olarak Doğan Türk Birliği'ne imza attılar.

İmzalar atıldıktan sonra Serhan Önet ile İbrahim Çıdamlı gazetemize yaptıkları açıklamada Doğan Türk Birliği'nin şampiyonluk hedefine katkı koymak istediklerini söylediler.

Doğan Türk Birliği'nin, "O sene, bu sene" sloganının gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarına vurgu yapan yıldız futbolcular, kendilerine güvenen başkan, yönetim kurulu ve teknik heyete de teşekkür ettiler.

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