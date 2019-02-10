Penaltı savaşının galibi Ocak

Türk Ocağı, 3 penaltı vuruşu kullanılan Baf Ülkü Yurdu'nu farkı mağlup etti. Türk Ocağı, kazandığı 2 penaltı vuruşunu gole çevirirken, Baf Ülkü Yurdu'nda Joseph'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Hasan Piro gole izin vermedi. Baf Ülkü Yurdu cephesi maç sonunda hakemden şikayetçi oldu

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Sertan Alkın, Recep Yamuk

Türk Ocağı: Hasan, Bilal, Remzi, Doğukan(İlker), Ahmet Coşkun, Mustafa, Akande, Tonbara(Ahmetcan), Turgut, Mehmet(Deniz)

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Fikri. Lawal, Hasan Sedatgil, Berk(Hasan), Joseph, Mustafa(Tahsin), Mehmet(Onur), Azat, Ahmet, İbrahim

K-PET Süper Lig'de Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu'nu farklı mağlup ederek, Doğan Türk Birliği mağlubiyetinden dolayı üzülen taraftarına kendisini affettirdi. İkinci devreye iyi başlayamayan Baf Ülkü Yurdu ise ligin alt sıralarına gerilemeye başladı. Türk Ocağı'nda kaleci Hasan Piro ile Ahmet Coşkun, galibiyette ön plana çıktılar.

Maça 2 takım da istekli başlarken, Türk Ocağı, 9. dakikada Remzi ile 1-0 öne geçti. 11. dakikada, Baf Ülkü Yurdu'na beraberliği getirdi. 1-1 38. dakikada ise savunmadan ileriye çıkan Turgut’un golüyle devre 2-1 sona erdi.

İkinci devreye Türk Ocağı daha etkili başlarken, Akande 57’de penaltı vuruşundan farkı 2’ye çıkardı. 3-1 Bu golün 2 dakika sonrasında kaleci Erdoğan ile Deniz arasındaki mücadelede hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Baf Ülkü Yurdulular’ın itirazları sonrasında kullanlan penaltıyı Bilal golü atıp skoru belirledi. 1 4