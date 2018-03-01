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Penaltı canavarı Kemal

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Hamitköy kalecisi Kemal Ağrı, Hamitköy aleyhine hakemlerin verdiği 5 penaltı kararı sonrasında rakip takım futbolcularının penaltı vuruşlarını tümünü kurtardı

Penaltı canavarı Kemal
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy aleyhine hakemler geriye kalan haftalarda 5 penaltı kararına hükmetmiş; bu durum da Hamitköy yönetiminin tepkisine neden olmuş ve takımın lehine penaltı kararı verilmemesi ise sorgulanmıştı. Hamitköy’ün tecrübeli kalecisi Kemal Ağrı ise takımının aleyhine verilen bu penaltı kararlarındaki başarısıyla dikkat çekti. Kemal, rakip futbolcuların kullandığı penaltı vuruşlarının tümünde de başarılı olarak rakip takımlara gol şansı tanımadı. Kemal ikinci devrenin geride kalan 5 haftasında  Hamitköy aleyhine verilen iki penaltı kararında da yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Görneç maçında Arda’nın, son olarak ise Akova maçında İrfan’ın penaltısını kurtaran Kemal, kalesinde güven veriyor.

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