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Penaltı canavarı eldivenleri astı

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Penaltı vuruşlarındaki kurtarışları nedeniyle “Penaltı canavarı” olarak bilinen kaleci Kemal Ağrı, aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı

Penaltı canavarı eldivenleri astı

İsa TABAK

K-PET Birinci Lig ekibi Ozanköy’de forma giyen deneyimli kaleci Kemal Ağrı, aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı.

Haspolat, Hamitköy, Göçmenköy ve Değirmenlik başta olmak üzere birçok takımın formasını giyen ve şampiyonluklar yaşayan Kemal Ağrı, özellikle penaltı vuruşlarındaki kurtarışları nedeniyle “Penaltı canavarı” olarak biliniyordu.

Lapta karşısında son kez Ozanköy forması giyen ancak maçta forma giymeyen Kemal Ağrı, vedası ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Vedaları sevmem ama her başlangıcın bir de bitişi vardır. Bir tarafta güzel duygular, bir tarafta da hüzün var. İnsan üzülüyor.

Senelerdir oynadığım futbolcu hayatımın son maç günüydü. Çocukluğumdan bugüne kadar bir sürü şampiyonluklarım, bir sürü başarılarım oldu. Başarısızlıklarım da oldu.Birçok yere adımı, imzamı attım.Ama futbolun bana en güzel kattığı şey dostluklarım oldu.Küçüğüyle büyüğüyle kardeşlerim abilerim oldu.Birçok hocayla, antrenörle çalışma fırsatım oldu.

Hepsi, herkes benim için çok değerlidirler.Hepsinin yeri ben de çok ayrıdır. Futbol hayatım unutulmayacak anılara doludur. Artık sahalar sizin, dışarısı benimdir.

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