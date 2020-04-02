Pehlivan: Futbolcular nasıl hazır olacaklar?

Raif Pehlivan, “Futbolcular, devre arasında 20 günlük hazırlık süresi bile yeterli olmazken, 15 günde hazırlanıp,10 günde 3 maçı nasıl yapacaklar?” sorusunu sordu

Gençlik Gücü takım kaptanı Raif Denktaş Pehlivan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun liglerin durumu konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Futbolumuzun en önemli kalecilerinden Raif Denktaş Pehlivan’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Futbolcular bir aydır antrenman yapamadılar. Bu nedenle de futbolcular,devre arasında 20 günlük hazırlık süresi bile yeterli olmazken, 15 günde hazırlanıp on günde 3 maçınasıl yapacaklar?

Hademaçlar oynanacak diyelim. Hangi futbolcu her hafta içi işinden izin alabilecek? Bu ekonomik krizde hangi kulüpfutbolcularını ödeyebilecek?”