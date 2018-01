“ Pazartesi’ye her şey hazır olacak”

K-PET Süper Lig’de kabus gibi bir sezon geçiren Yalova’ya zor günlerde başkanlık eden Bülent Arkın, kulüple ilgili olarak her gün en az iki toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pazartesi günü saat 15:00’te yapılacak olan ilk idmana kadar her şeyin hazır olacağını söyleyen Bülent Arkın, yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosu olarak her anlamda ilk idmana hazır olacaklarını aksi takdirde geç kalacaklarını belirtti.

Uche ile yeniden anlaşmaya çalıştıklarını söyleyen Bülent Arkın, Yusuf ile Küçük Kaymaklı’nın, Ulaş ile Alsancak Yeşilova’nın ilgilendiğini ve görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi. Bülent Arkın, başka futbolcu vermeye niyetlerinin olmadığını, verilecek futbolcuların yerlerinin de doldurulacağını vurguladı.