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Pazar Altın, Pazartesi Kolcu

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Pazar Altın, Pazartesi Kolcu
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Gençlik Gücü’nün Pazar günü Yenicami ile oynayacağı derbi maçta takımın başında sahaya U21 Takım antrenörü Hakan Altın çıkacak. Niyazi Göksun’un istifası sonrasında başlayan teknik adam bulma çalışmaları devam ederken, teklif götürülen Derviş Kolcu kesin cevabını Pazartesi günü yönetime bildirecek.

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