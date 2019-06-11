Pato’ya evinden çağrı var

Birinci Ligde misafir olup, yeniden Süper Lige dönmek isteyen Gençler Birliği, güçlü bir kadro ile sezona girmeyi hedefliyor.

Gençler Birliği, alt yapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezon Mağusa Türk Gücü’ne transfer olan yıldız futbolcu Şenol Şöför’ü (Pato) yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Şenol geçtiğimiz sezonun hazırlık döneminde dizinden sakatlanarak ameliyat olmuştu. Mağusa Türk Gücü’nde sezon sonuna doğru kısa süreler alabilen Şenol Şöför’ün daha fazla oynama şansı bularak eski formuna kavuşma şansı elde etmesi ve teknik direktör Hasan Topaloğlu ile oldukça yakın olmaları, bu transferin gerçekleşme ihtimallerini artırıyor.