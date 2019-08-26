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Pato evine döndü

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Mağusa Türk Gücü’nde yaşadığı ağır sakatlıktan kurtulan ve eski formuna kavuşmaya başlayan Şenol Şoför (Pato), alt yapısından yetiştiği Gençler Birliği’ne kiralandı

Pato evine döndü
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Mağusa Türk Gücü'nün yıldız futbolcusu Şenol Şoför, sezonun ilk devresinde K-PET Birinci Ligde şampiyonluk hedefleyen Gençler Birliği'nde forma giyecek.

Şenol'un Gençler Birliği'nde forma giyeceği yönünde daha önce de yaptığımız haber gerçekleşirken, ağır sakatlıktan kurtulan ve eski formuna kavuşmaya başlayan Şenol Şoför (Pato), alt yapısından yetiştiği kırmızı siyahlıların hedeflerine ulaşmasına katkı koyacak. Şenol, daha fazla maç oynama şansı bulacağı Gençler Birliği'nde maç eksiğini giderip, maç kondisyonu da kazanmış olacak.

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