Paşaköy’de hikaye güzel başladı

Mesarya, Paşaköy’de oynadığı ilk maçta Yeni Boğaziçi’ni 7 golün atıldığı maçta 4-3 mağlup ederek, güzel bir başlangıç yaptı. Yeni Boğaziçi ise öne geçtiği maçta, mağlubiyete razı oldu

Yer: Paşaköy Sahası

Hakemler: Serkan Durmaz, Cemal Sarı, Recep Yamuk

Mesarya: Ferhat, Abdullah (65’ Emre İmam), Yusuf, Fırat, Emre Aktaş, Nahit, Volkan (85’ Ali İmam), Mehmet Göktürk (73’ Devrim), Alp Ertunga, Emre Özsin, Ahmet Kıyı Yeniboğaziçi: Ersoy, Tugay (30’ Ataberk), Hasan Aktaş (46’ Mehmet), Çağrı, Anıl, Eli Amir, Burçin, Cesur (87’ Hakan Uluçay), Zübeyir, Adem, Ahmet

Goller: 10’ ve 90’ Alp Ertunga, 38’ (p) Ahmet Kıyı, 85’ Emre (Mesarya), 64’ ve 77’ (p) Adem, 67’ Cesur

K-PET Birinci Lig’de üst sıralara tırmanmayı hedefleyen 2 takımın maçında Mesarya, Paşaköy’de yıllar sonra oynadığı ilk maçta Yeni Boğaziçi’ni 7 golün atıldığı maçta 4-3 maülup ederek, güzel bir başlangıç yaptı. Yeni Boğaziçi ise ikinci devrede öne geçtiği maçta, son dakika golüne engel olamayarak mağlubiyete razı oldu.

Maça taraftarının da desteğiyle Mesarya daha etkili başlarken, Alp takımını 1-0 öne geçirdi. 38’de kazanılan penaltıyı Ahmet gole çevirince skor 2-0 oldu.

İkinci devrede ise özellikle 60. dakikadan sonra Yeni Boğaziçi sahanın hakimi oldu. Deneyimli futbolcu Adem 64’te takımını umutlandırırken skor 2-1 oldu. 67’de Cesur beraberliği getirdi. 2-2. Adem, 77’de kazanılan penaltıyı gole çevirince skor 2-3 oldu. Ancak müthiş geçen maçta geri dönüşe bu kez Mesarya imza atarken, Emre takımını 85’te eşitliğe taşıdı. 3-3, 90’da son sözü söyleyen ise Alp Ertunga oldu. 4-3