Paşaköy ve Vadili İlkokulular'ı kayıpsız

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullar arası Futbol Birinciliği Güney Mesarya grubunda ise 3. hafta maçları tamamlandı. Son hafta maçlarında gülen okullar Vadili İlkokulu ve Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu oldu. 4. hafta maçları ise 3 Aralık'ta oynanacak.

Kayıpsız iki okul, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu'nun lider, Vadili İlkokulu'nun ikinci sırada yer aldığı grupta, 3. hafta maç sonuçları şöyle oluştu:

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu - Vadili İlkokulu, 0 - 3

Çayönü/İncirli İlkokulu - Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu, 0 - 6