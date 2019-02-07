Paok - Olympiakos kapalı gişe

Yunanistan Ligi’nin derbisi olarak görülen Paok - Olympiakos mücadelesi için nefesler tutulurken, zirve açısından kritik öneme sahip mücadelenin biletleri satışa çıktıktan iki saat sonra tükendi

Hamit Sakallı

Yunanistan Ligi’nin 20. Haftasında Selanik’te karşı karşıya gelecek olan Paok - Olympiakos mücadelesi merakla bekleniyor. Paok’un stadı Toumba’da gerçekleşecek olan zirve açısından kritik öneme sahip mücadelenin biletleri satışa çıktıktan iki saat sonra tükendi.

Paok geçtiğimiz yıl liderken yine bir diğer Atina ekibi AEK ile oynadığı mücadele sonrasında çıkan olaylar sonucunda şampiyonluğu kaybetmişti. Bu sezon 19 hafta sonunda 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Paok, yine bir Atina ekibi olan ve 45 puanı bulunan Yunan futbol liginin efsane takımı Olympiakos’u konuk edeceği bu mücadelede hata yapmayıp şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak isterken; Olympiakos ise galip gelip şampiyonluk yarışında makası daraltmayı amaçlıyor.

Bu zorlu mücadele 10 Şubat Pazar gün 20:30’da oynanacak.