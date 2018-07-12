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Palaz için GG ve Gönyeli devrede

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Defans futbolcusu Yusuf Palaz’ı transfer etmek için Gençlik Gücü ile Gönyeli devreye girdi

Palaz için GG ve Gönyeli devrede
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Küçük Kaymaklı’nın deneyimli defans futbolcusu Yusuf Palaz’ı transfer etmek için Gençlik Gücü ile Gönyeli devreye girdi.

Bonservisi Küçük Kaymaklı’da bulunmasına rağmen son dönemde kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Yusuf Palaz yeni sezon öncesinde kendisine gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istiyor. Küçük Kaymaklı’dan ayrılma düşüncesinde olan Yusuf Palaz, geçen sezon formasını giydiği Gençlik Gücü ile alt yapısından yetiştiği Gönyeli’den birini tercih edip, futbol hayatını sürdürecek.

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