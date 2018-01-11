Özzeki: Art niyet aramıyoruz ama...

Hamitköy yöneticisi Hüseyin Özzeki, ilk devrenin özellikle son bölümünde aleyhlerine yapılan hakem hatalarına da tepki gösterirken, hatalarda art niyet aramadıklarını ama canlarının yandığına dikkat çekti

K-PET Birinci Lig’de ilk devrenin özellikle son bölümünde istediği sonuçları alamayan ve istediği yerde devreyi tamamlayamayan Hamitköy, bu bölümde yapılan hakem hatalarına da tepki gösterdi.

Hamitköy yöneticisi Hüseyin Özzeki, kaybettikleri Göçmenköy maçı sonrasında hakem Kerem Eran’a eleştirilerde bulunurken, daha önceki hakem hatalarına da dikkat çekip, basın açıklaması yaparken, şunları söyledi:

“Göçmenköy ile oynadığımız maçta kötü oynayıp, maçı kaybettik. Zaten o sahada iyi futbol oynamamız da beklenemezdi. Göçmenköy’ü de galibiyetinden dolayı kutluyorum.

Kötü zemindeki sahada futbolcularımız yine de elinden gelen gayreti gösterdiler. Ama zeminden sonra hakem Kerem Eran ve yardımcısı Sertan Alkın’a takıldılar.

Her ne hikmetse son gün değişen hakemler olan ve maça atanan bu 2 hakem, 90 dakika boyunca sürekli aleyhimize hatalar yaptılar.

Sertan Alkın, kaldırdığı ve kaldırmadığı bayraklarla, sürekli aleyhimize kararlar üretti. Kerem Eran ise saha içerisinde takdir haklarını rakipten yana kullandı. Göçmenköy’ün attığı 2. golde açık faulu görmezden gelip, oyundan düşmemize çanak tutarken, haksız yere sarı kart gören oyuncumuz, bir sonraki pozisyonda çift sarı karttan kırmızı kart gördü. 10 kişi ile 2-1’i yakalamamıza rağmen, uyduruk bir penaltı ile skorun 3-1’e gelmesini sağlayan Kerem Eran adeta ipimizi çekti.

Biz bu hatalarda art niyet aramıyoruz. Ama ilk devrenin son bölümünde aleyhimizde sürekli hatalar yapılmasına da anlam veremiyoruz. Hakemler lütfen kararlarında adil olsunlar. Çünkü emeklerimize ve paralarımıza yazık oluyor. Hamitköy büyük bir camiadır. Hakkını aramasını da bilir.”