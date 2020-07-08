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Özyiğit, Çetinkaya heyeti ile görüştü

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Özyiğit, Çetinkaya heyeti ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı ve yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile görüştü.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede Başkan Tunalı çalışma ve hedeflerine yönelik bilgi verdi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, ülke sporuna, ülke gençliğine yapılan her türlü yatırımın, katkının önemine vurgu yaparak, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün altyapıya gösterdiği hassasiyetin de takdir edilmesi gereken bir anlayış olduğunu belirtti.

Cemal Özyiğit, Ceran Tunalı başkanlığındaki Çetinkaya Türk Spor Kulübü yöneticilerine çalışmalarında başarılar dilerken, Cemal Özyiğit’e Çetinkaya forması hediye edildi.

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