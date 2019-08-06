Öztugay: Dernek başkanlığı bayrak yarışıdır

Süper Lig hakemi Mustafa Öztugay, kariyerinin yanında hem yeni sezonla ilgili düşüncelerini hem de kampı değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nde Genel Sekreterlik görevinde de bulunan yeni Süper Lig Hakemi Mustafa Öztugay, sezona hemen hemen hazır olduklarını kaydetti. Dernek başkanlığının bir bayrak yarışı olduğuna inandığının altını da çizen Öztugay, “Fehim hoca idollerimizdendir. 12 sezondur hakemlik yapıyoruz.

Eskiden Üst Klasman Hakemlerin yanına bile oturamıyorduk. Şimdi ise çok sıcak bir ortam var ve bu bizlerin motivasyonlarını olumlu yönde etkiler” dedi.

Mustafa Öztugay, “Önce Fehim Dayı sonra da kısmet olursa bizler dernek başkanlığı devralma konusunda düşüncelerimiz vardır. Zaman bize en doğru kararı verdirecektir” şeklinde konuştu.