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Öztenay: Devletin yükümlülüğünü kulüp yapıyor

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Yonpaş Dumlupınar genel sekreteri Çağın Öztenay, devletin kulüplerine tesisleşme konusunda yardımcı olmamasını eleştirirken, Devletin Anayasal yükümlülüğünü Yonpaş AŞ desteğiyle Dumlupınar kulübünün yaptığını açıkladı

Öztenay: Devletin yükümlülüğünü kulüp yapıyor
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Yonpaş Dumlupınar genel sekreteri Avukat Çağın Öztenay, devletin kulüplerine tesisleşme konusunda yardımcı olmamasını eleştirirken, Devletin Anayasal yükümlülüğünü Yonpaş AŞ desteğiyle Dumlupınar kulübünün yaptığını açıkladı.

Kendi tesislerini kendisi yapan özelde kulübünün, genelde tüm kulüplerin sorununa dikkat çeken Avukat Çağın Öztenay'ın açıklaması şöyle:

"KKTC Anayasası
​Sporun Geliştirilmesi
​Madde 61
​‘’Devlet, her yaştaki yurttaşın beden ve ruh sağlığını geliştirecek, sporun kitlelere yayılmasını sağlayacak önlemleri alır, gerekli spor tesislerini yapar ve başarılı sporcuları korur.’’
Devletin Anayasal yükümlülüğünü Yonpaş AŞ desteğiyle Dumlupınar olarak biz yerine getiriyoruz. Başka çocuklar düzgün şartlarda spor yapabilsin diye kendi çocuklarımızın rızkından veriyoruz.
Dünya’da Spor Bakanlığı olmayan başka devlet var mı acaba? Atanmışların destek ve sorumlulukları memur zihniyetiyle bir yere kadardır. Spor konusunda bu ülkeye sorumluluk yüklenecek bir seçilmiş elzemdir.
Spor kulüplerinin giderlerini yalnız yöneticilerin şahsi veya şirket kazançlarına yükleyen, şirketleri teşvik edici bir sponsorluk yasası çıkarmayan, en kötüsü de bu gidişattan rahatsız olmayan ve geliştirmek için hiçbir şey yapmayan devlet, Anayasal yükümlülüğünü ihmal etmektedir.
Yok mu bu ülke gençliğini uyuşturucudan, bet ofislerden, kumar masalarından vs. kurtarmaya niyetli bir devlet adamı?"

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