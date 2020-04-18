Öztemiz: Gerçek bir efsaneyi kaybettik

Hilmi Öztemiz, Mormenekşe kulübünün ilk başkanı Mustafa Menekşeli’nin vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınlarken, “İsmi kulüple özdeşleşmiş gerçek efsane kişilerinden birini kaybettik.” ifadelerini kullandı

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübünün ilk başkanıolan ve ismi kulüple özdeşleşen Mustafa Menekşeli’nin vefatı tüm camiayı üzüntüye boğarken, kulüp eski başkanlarından Hilmi Öztemiz de Mustafa Menekşeli’nin vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

Hilmi Öztemiz’in taziye mesajı şöyle:

“Mormenekşe sakini, ailemizin çınarlarından,rahmetli halamın eşi,ailemizin saygın ismi,Mormenekşe TMT teşkilatının başkanlarından,Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübünün ilk başkanı, kulüp sevdalısı,ismi bu kulüple özdeşleşmiş gerçek efsane kişilerinden biri,benim kulüpçülükteki ustalarımdan biri,sevgi ve saygıyı sonuna kadar hak eden,sevgi ve saygıda sınır tanımayan eniştemi ne yazık ki kaybettik.

Çok üzgünüm.Ailemizin ve Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun. Nurlarda uyusun.”