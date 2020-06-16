Özlemi Hamamcıoğlu’nun düdüğü bitirecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası liglerin 18 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurmuştu.
5 oyuncu değişikliği hakkının da kullanılacağı maçların programları ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı.
Özlemi bitirecek maç olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol derbi maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Lider Mağusa Türk Gücü’nün, Hamitköy deplasmanında oynayacağı maçta ise Mehmet Sezener düdük çalacak.
K-Pet Süper Lig’in 23. haftasının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
23. HAFTA
18 Haziran 2020 Perşembe
Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol, Mete Adanır Stadı, 20.00 (Utku Hamamcıoğlu)
Binatlı - Gençlik Gücü, Üner Berkalp Stadı, 20.00 (Evren Karademir)
19 Haziran 2020 Cuma
Yenicami – Düzkaya , Atatürk Stadı, 20.00, (Kerem Eran)
Hamitköy – Mağusa Türk Gücü, Esat Erdoğmuş Stadı, 18.00 (Mehmet Sezener)
20 Haziran 2020 Cumartesi
Küçük Kaymaklı – Göçmenköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı, 18.00 (Turgay Misk)
Gönyeli - Çetinkaya TSK, Gönyeli Stadı 18.00, (Osman Özpaşa)
Merit A. Yeşilova – Baf Ülkü Yurdu, Orhan Dural Stadı, 18.00 (Fehim Dayı)
21 Haziran 2020 Pazar
Lefke – Cihangir, 16 Ağustos Stadı, 20.00 (Emre Öztaşlı)