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Özlemi Hamamcıoğlu’nun düdüğü bitirecek

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, K-Pet Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak maçların programlarını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Özlemi bitirecek maç olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek

Özlemi Hamamcıoğlu’nun düdüğü bitirecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası liglerin 18 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurmuştu.

5 oyuncu değişikliği hakkının da kullanılacağı maçların programları ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı.

Özlemi bitirecek maç olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol derbi maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Lider Mağusa Türk Gücü’nün, Hamitköy deplasmanında oynayacağı maçta ise Mehmet Sezener düdük çalacak.

K-Pet Süper Lig’in 23. haftasının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

23. HAFTA

18 Haziran 2020 Perşembe                                                           

Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol, Mete Adanır Stadı, 20.00 (Utku Hamamcıoğlu)                

Binatlı - Gençlik Gücü, Üner Berkalp Stadı, 20.00    (Evren Karademir)                

19 Haziran 2020 Cuma

Yenicami – Düzkaya , Atatürk Stadı, 20.00, (Kerem Eran)                    

Hamitköy – Mağusa Türk Gücü, Esat Erdoğmuş Stadı, 18.00 (Mehmet Sezener)                     

20 Haziran 2020 Cumartesi

Küçük Kaymaklı – Göçmenköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı, 18.00 (Turgay Misk)                    

Gönyeli - Çetinkaya TSK, Gönyeli Stadı 18.00, (Osman Özpaşa)                    

Merit A. Yeşilova – Baf Ülkü Yurdu, Orhan Dural Stadı, 18.00  (Fehim Dayı)                   

21 Haziran 2020 Pazar

Lefke – Cihangir, 16 Ağustos Stadı, 20.00  (Emre Öztaşlı)                  

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