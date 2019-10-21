Özkoç futbola veda etti

Özelde Doğu bölgesi kulüpleri olmak üzere birçok kulübe, özellikle de alt yapılara büyük destek veren Süleyman Özkoç ani bir kararla futbola veda ettiğini açıkladı

Özelde Doğu bölgesi kulüpleri olmak üzere birçok kulübe, özellikle de alt yapılara büyük destek veren Süleyman Özkoç ani bir kararla futboldan çekildiğini açıkladı.

Süleyman Özkoç'ın aldığı kararla ilgili açıklaması şöyle:

"KKTC futbolunda serüvenime 2009 yılında Mağusa İdman Yurdu Spor Kulübünün alt yapısında başladım. Atakan Alasya ile başladığım futbol alt yapılarında hocamla birlikte başarılı çalışmalarımız oldu.

2011 yılında Dumlupınar alt yapısını Gürsel Kaçmaz hocamla kurarak çok güzel işler yaptık. Dumlupınar'a çok karakterli ve çok yetenekli çocuklar kazandırdık. 2014 yılında Dumlupınar'dan ayrılarak 2015 yılında yine Mağusa İdman Yurdu ile devam ettim.

Sonrasında 2015-2016 sezonunu Mağusa Türk Gücü'nde geçirerek 2 yıl orda çok güzel işler yaprak adımızı MTG sayfasına yazdırdık. Çok değerli Talat Şentürk, Serhan Rüzgar ve Halil hocamla yıllarca çalışma fırsatını yakalamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadım.

Daha sonra Ahmet Ogan hocamızın başkanı olduğu Mağusa Spor Akademisinde 2 yıl çok güzel işler yaprak orada da birçok futbolcu genç ve çocuk yetiştirmeye çalıştık. Son olarak Dörtyol Spor Kulübünde görev alarak çocuklara ve gençlere hizmetim devam etti. Çok güzel işler yaprak Dörtyol çocuklarını gençlerine elimden gelen katkıyı yaptığıma inanıyorum.

10 yıl süresince birçok başkan yönetici ve hoca tanıdım. Çocuklarla gençlerle çok iç içe oldum. Hepsini iyi ki tanıdım. Çok güzel anılarım da oldu. Unutulmayacak anılar biriktirdim.

Dopdolu 10 yıl geçirdim. Birçok kulübe, Karpaz'dan, Güzelyurt'a kadar sponsorluk yaptım. Hiçbir kulübü ayırmadım. Seve seve gençlere, çocuklara sahip çıkılması için hep yardımcı oldum. Yol gösterip maddi katkı sağladım.

Gençler oynasın diye çocuklar oynasın diye ısrarla KTFF'na defalarca U-12 ve U-17 Liglerinin şart olduğunu yapılması gerektiğini anlattım. Çok şükür bugünleri de gördüm.

Bugün itibarı ile futbol sayfasını kapatıyorum. Geriye kalan yaşamımda futbol olmayacak.

Tüm herkese beni seven sevmeyen beni tanıyan tanımayanlara sonsuz teşekkür ederim. Herkese başarılar dilerim. Özellikle gençlere ve çocuklara sahip çıkılmasını temenni ederim. Çünkü geleceğimiz onlardır. Ne yaptımsa çocuklar gençler için yaptım. En büyük gururum beni gören tanıyan insanların ve en önemlisi yetiştirdiğimiz çocukların gençlerin "Süleyman hocam nasılsın?" deyişleri en büyük gururum olacaktır. Teşekkürler. Başarılar diliyorum.