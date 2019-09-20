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Özkan gururlu

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Yenicami U-12 takımı teknik adamı Hasan Özkan, elde ettikleri başarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Emek verdiğimiz çocuklarımızın kendilerini lig ortamında gösterip şampiyon olmaları, bizleri gururlandırmıştır.” ifadelerini kullandı

Özkan gururlu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen U12 Liginde, Değirmenlik’i 4-1 mağlup ederek şampiyon olan Yenicami’nin teknik adamı Hasan Özkan, elde ettikleri başarı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Özkan’ın değerlendirmeleri şöyle:

“U12 Lig final maçında mücadele eden her iki takım oyuncularını ve hocalarını tebrik ederim. Centilmence, fair play çerçevesinde mücadelelerini verdiler.

Maç sonunda sevinmelerini hemen yapmayıp rakip arkadaşlarına giden oyuncularımızın ve hocalarımızın bu davranışı taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.

Akademi olarak geleceğe efendi, düzgün sporcular yetiştirmek temel hedefimizdir. U 12 Ligini düzenleyen federasyonumuza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Uzun yıllardır emek verdiğimiz çocuklarımızın kendilerini lig ortamında gösterip şampiyon olmaları, bizleri gururlandırmıştır. Her zaman yanımızda olan velilerimize, yönetimimize ve aileme ayrıca teşekkür ederim.

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