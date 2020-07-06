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Özgürgün’ün yardımcıları da belli oldu

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Özgürgün’ün yardımcıları da belli oldu

Çetinkaya Spor Kulübü yaptığı basın açıklamasıyla Mehmetali Özgürgün’ü takımın başına getirdiklerini duyururken, yardımcılarının isimlerini de açıkladı.

Çetinkaya Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

“2019-2020 K-Pet Süper Lig sezonunun geriye kalanında A takımımız teknik direktörlük görevine Mehmet Ali Özgürgün getirilmiştir. Mehmet Ali Özgürgün'ün yardımcılığını; genç takımımızın da antrenörlük görevini yürütmekte olan Burcan Cantaş, kaleci antrenörlüğüne ise Tugay Atiker yürütecektir. Mehmet Ali hocamıza ve ekibine kulübümüz çatısı altında üstün başarılar dileriz.”

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