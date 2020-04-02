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Özgürgün: Çok sakatlık olacak

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Çetinkaya takım kaptanlarından Tunç Özgürgün, liglerin Nisan ayı sonunda başlama ihtimali üzerine değerlendirmelerde bulunurken, kısa süreli hazırlık süresi sonrasında çok sakatlık olacağına vurgu yaptı

Özgürgün: Çok sakatlık olacak

Çetinkaya takım kaptanlarından Tunç Özgürgün, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun liglerin durumu konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Tunç Özgürgün’nün sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“10 Nisan’da tüm tehdit ortadan kalkacak mı? Biz profesyonel futbolcular değiliz. Takımlar 15 – 20 günde lige hazır olacakmı?

Sporcu sağlığını düşünen yok mu? Hafta içi maç oynamak için işten izin almamız gerekecek. Bunları düşünen var mı acaba? Kısa süreli hazırlık süresi sonrasında sakatlık çok olacak.

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