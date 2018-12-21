Özgüren'e vefa

Çetinkaya ile Yenicami arasında oynanan maçtan önce, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Raif Özgüren anıldı. Özgüren'in ailesi ile foto muhabirleri anı fotosu çekdirirlerken, Özgüren'in her zaman foto çektiği yere çiçek bırakıldı. Her 2 takım ise Özgüren anısına pankartla sahaya çıktılar.