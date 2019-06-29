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Özer’in yeri Özer ile dolacak

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Özer’in yeri Özer ile dolacak
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Gençlik Gücü, takımdan ayrılması gündemde olan stoper Gökhan Özer’in yerini stoper Hacı Durdu Özer ile doldurmak istiyor.

Cihangir ve Yenicami ile görüşmeler yapan Gökhan Özer’in kuzeni olan Hacı Durdu Özer, geride kalan sezonda önce Görneç ile BTM Birinci Ligde daha sonra ise Yarköy ile BTM İkinci Ligde şampiyonluk yaşayarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Vadili alt yapısından yetişen Hacı Durdu Özer’i, Yarköy’ün Sadrazam Kayalar ile oynadığı BTM İkinci Lig play off final maçında izleyen Gençlik Gücü yöneticileri, futbolcunun performansından memnun kaldılar.

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