Özen onay isteyecek

Futbol Kulüpler Birliği’nde Kemal Köseoğlu’nun başkanlığa devam etmeme kararı almasından sonra başkan adaylığına tek başvuruyu Hüseyin Özen Yılmaz, yaptı. Hüseyin Özen Yılmaz, Futbol Kulüpler Birliği’nin bugün sabah saat 10:00’da yapacağı genel kurulda üyelerin onayını isteyecek. Hüseyin Özen Yılmaz’ın 6 kişilik yönetim kurulunda Gençler Birliği kulüp başkanı İlker Züğürt, Gönyeli kulüp başkanı Ömer Arabacıoğlu, Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Bostancı Bağcıl kulüp başkanı Hasan Besim ve MTG yöneticisi Çağrı Aktuğ yer alıyor.
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