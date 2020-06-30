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Özekmekci’ye ağır ceza

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KTFF Disiplin Kurulu, KTFF’nin saygınlığını zedeleyen ve rencide eden sözler nedeniyle Niyazi Özekmekci’nin 28 (Yirmi Sekiz) gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verdi

Özekmekci’ye ağır ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Gençlik Gücü yardımcı antrenörü Niyazi Özekmekci ile ilgili kararını açıkladı.

Disiplin Kurulu tarafından kararla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Atatürk Stadında, Göçmenköy ile Gençlik Gücü arasında oynanan Süper Lig maçında Gençlik Gücü yardımcı antrenörü Niyazi Özekmekci, 61. dakikada maçın hakemine yönelik sarf etmiş olduğu sözlerden dolayı ikinci ihtardan ihraç edilmişti. Mücadele sonrasında ise Niyazi Özekmekci 28 Haziran’da sosyal paylaşım sitesinden sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle Disiplin Kuruluna sevk edildi.

KTFF’nin saygınlığını zedeleyen ve rencide eden sözler nedeniyle Niyazi Özekmekci’nin 28 (Yirmi Sekiz) gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildi.”

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